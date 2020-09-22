От уроков Второй мировой к урокам пандемии. Полное видео выступления Путина на Генассамблее ООН

Полное видео выступления Путина на Генассамблее ООН

Главные тезисы выступления президента:

— ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир, однако юбилей организации обязывает вспомнить о других принципах, зафиксированных в Уставе ООН (равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу).

— Политизированные попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны и пересмотреть решения нюрнбергского трибунала являются низостью и ударом по основам послевоенного мироустройства.

— Мировую экономику нужно очистить от нелегитимных санкций. В условиях пандемии важно прокладывать дорогу, а не ставить барьеры.

— Российская вакцина от коронавируса доказала свою надёжность, безопасность и эффективность. Сотрудников ООН предлагается вакцинировать бесплатно.

— Продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях — первоочередной вопрос. Кроме того, Москва призывает все ведущие космические державы подписать соглашение, запрещающее размещение вооружений в космосе.

— Россия рассчитывает провести очный саммит "ядерной пятёрки", как только позволит эпидемиологическая обстановка.