От уроков Второй мировой к урокам пандемии. Полное видео выступления Путина на Генассамблее ООН

Полное видео выступления Путина на Генассамблее ООН
Главные тезисы выступления президента:
— ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир, однако юбилей организации обязывает вспомнить о других принципах, зафиксированных в Уставе ООН (равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу).
— Политизированные попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны и пересмотреть решения нюрнбергского трибунала являются низостью и ударом по основам послевоенного мироустройства.
— Мировую экономику нужно очистить от нелегитимных санкций. В условиях пандемии важно прокладывать дорогу, а не ставить барьеры.
— Российская вакцина от коронавируса доказала свою надёжность, безопасность и эффективность. Сотрудников ООН предлагается вакцинировать бесплатно.
— Продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях — первоочередной вопрос. Кроме того, Москва призывает все ведущие космические державы подписать соглашение, запрещающее размещение вооружений в космосе.
— Россия рассчитывает провести очный саммит "ядерной пятёрки", как только позволит эпидемиологическая обстановка.
Генсек ООН назвал пандемию коронавируса пятым "всадником апокалипсиса"Гутерриш призвал человечество двигаться вперёд "со смирением" перед микроскопическим вирусом, который "поставил весь мир на колени".
Напомним, сегодня в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также прозвучат речи лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля. Выступление президента США Дональда Трампа уже прозвучало. В своей речи он назвал Китай ответственным за пандемию и призвал власти страны к ответственности.