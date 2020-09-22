Путин призвал ввести глобальный запрет на размещение оружия в космосе

Президент РФ Владимир Путин призвал все ведущие космические державы подписать соглашение, запрещающее размещение вооружений в космосе. Предложение глава государства озвучил на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

— Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов, — сказал он.

Российский лидер считает, что ответственность за мир и сохранение основ международного права лежит на постоянных членах Совбеза ООН. Данные державы, как отметил Путин, уже 75 лет несут этот особый долг.