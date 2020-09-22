Путин призвал ввести глобальный запрет на размещение оружия в космосе

Президент РФ Владимир Путин призвал все ведущие космические державы подписать соглашение, запрещающее размещение вооружений в космосе. Предложение глава государства озвучил на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
— Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов, — сказал он.
Российский лидер считает, что ответственность за мир и сохранение основ международного права лежит на постоянных членах Совбеза ООН. Данные державы, как отметил Путин, уже 75 лет несут этот особый долг.
Путин назвал низостью попытки пересмотра решений нюрнбергского трибуналаРоссийский лидер считает безответственным забвение уроков истории.
Ранее в своей речи на юбилейной сессии Генассамблеи ООН Путин заявил, что пандемия коронавируса — это принципиально новый вызов, который затронул жизни миллионов людей.