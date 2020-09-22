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Путин призвал ввести глобальный запрет на размещение оружия в космосе

Российский лидер считает необходимым также установить мораторий на применение силы в отношении космических объектов.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин призвал все ведущие космические державы подписать соглашение, запрещающее размещение вооружений в космосе. Предложение глава государства озвучил на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов, — сказал он.

Российский лидер считает, что ответственность за мир и сохранение основ международного права лежит на постоянных членах Совбеза ООН. Данные державы, как отметил Путин, уже 75 лет несут этот особый долг.

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Российский лидер считает безответственным забвение уроков истории.

Ранее в своей речи на юбилейной сессии Генассамблеи ООН Путин заявил, что пандемия коронавируса — это принципиально новый вызов, который затронул жизни миллионов людей.

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