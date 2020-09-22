Обломки рухнувшего в Тверской области истребителя Су-30 не могут найти

Поисково-спасательные службы и военные продолжают поиски места крушения военного истребителя Су-30 в Тверской области. Как рассказал источник Лайфа, жители одной из деревень в районе падения самолёта рассказали спасателям, что видели в небе три самолёта. Один из них внезапно начал дымиться и резко пошёл вверх. Затем произошло катапультирование пилотов и машина стала падать.

По словам источника, поиски места крушения с воздуха результатов не дали. Несколько групп военных обследуют предполагаемый район крушения пешком, однако наступление тёмного времени суток усложняет задачу.

Как рассказал Лайфу военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, предполагать, что стало причиной крушения, сейчас не имеет никакого смысла. Это работа специальной комиссии, которой предстоит получить данные чёрных ящиков, опросить пилотов, руководителей полётов и диспетчеров. Сам же инцидент хоть и неприятный, но отнюдь не особенный, поскольку порой самолёты терпят катастрофы абсолютно во всех странах.

— Самолёты падают, да, бывает. И не только у нас! И американцы падают, самые современные самолёты F22 разбиваются, и бомбардировщики разбиваются. Конечно, даже за тем, что усталость металла бывает, такой термин есть, когда металл лопается, за этим тоже стоит человек, который не предусмотрел, что металл может через какое-то время лопнуть или не тот металл поставили на технику. Но это не касается этого случая. Мы можем только радоваться тому, что лётчики остались живы, они благополучно катапультировались, — отметил эксперт.