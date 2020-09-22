Путин — о современном мире: Становится всё более сложным, многополярным

Президент России Владимир Путин заявил, что современный мир становится всё более многополярным и многомерным. Такое заявление лидер РФ сделал во время выступления на Генассамблее ООН. Там было показано видеообращение российского лидера.

Президент уверен, что ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир. При этом Путин отметил, что Совбез ООН должен опираться на принцип широкого согласия государств, а право вето и сегодня отражает реальный военно-политический баланс.

— Колоссальный потенциал и опыт ООН востребован и служит хорошей основой для того, чтобы идти вперёд. Ведь, как и любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своём развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира, а он действительно становится всё более сложным, многополярным, многомерным, — заметил Путин.