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"Сейчас особенно актуально". Путин напомнил о предложении России ввести "зелёные коридоры" для торговли

Москва выступает против барьеров, запретов и ограничений. Это необходимо для восстановления глобального роста экономики и сокращения безработицы.

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Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Президент Владимир Путин в своём выступлении на Генассамблее ООН заявил об актуальности предложения России ввести "зелёные коридоры" для торговли. По его словам, на сегодняшний день особенно важно обойтись без "торговых войн" и санкций, в том числе для продовольствия.

Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зелёных коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией, — сказал он.

Российский лидер отметил, что освобождение мировой торговли от барьеров, запретов и ограничений могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста и сокращения безработицы.

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