"Сейчас особенно актуально". Путин напомнил о предложении России ввести "зелёные коридоры" для торговли

Президент Владимир Путин в своём выступлении на Генассамблее ООН заявил об актуальности предложения России ввести "зелёные коридоры" для торговли. По его словам, на сегодняшний день особенно важно обойтись без "торговых войн" и санкций, в том числе для продовольствия.

— Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зелёных коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией, — сказал он.