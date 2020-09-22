Названы симптомы, с которыми нужно срочно бежать к врачу

Заболевания бывают разные, но есть симптомы, при которых нужно сразу обращаться к врачу. Некоторые из них в интервью РИА "Новости" назвала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
— Конечно, такой симптом, как боль. Она бывает разная, но, в принципе, сильная боль, которая не прекращается, это тревожный симптом, — сказала врач.
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Она добавила, что наибольшую обеспокоенность вызывают боли в груди. Терапевты знают свыше 80 причин таких болей, но исключить надо инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или проблемы с так называемой сердечной сорочкой (наружная оболочка сердца). Впрочем, такая боль может быть связана просто с болезнями пищевода.
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