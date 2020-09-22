"Её поступок — загадка". Бабушка сбежавшей в Москве девочки рассказала Лайфу о внучке — видео

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Бабушка по отцу сбежавшей от семьи в Москве 12-летней Дианы рассказала Лайфу о своей внучке. Она назвала девочку трезвым и рассудительным человеком и отметила, что совершенно не понимает, что её спровоцировало на такой поступок.
В день пропажи Людмиле позвонил дедушка ребёнка, он и сообщил страшную новость. Одноклассники рассказали, что Диана может скрываться у бабушки, но сама женщина утверждает, что это не так, и остаётся дома в ожидании — вдруг пропавшая решит приехать к ней.
Копила деньги и просила лишить мать родительских прав. Лайф узнал подробности о семье сбежавшей в Москве девочкиДиана доверяла бабушке по отцовской линии, но и её не посвятила в планы о побеге.
— Как я могу сказать, что она у меня скрывается, когда я так же болею и переживаю, как все люди. У меня её нет. Я также ищу её, со всеми нахожусь в контакте, с прокуратурой, со Следственным комитетом, — поделилась женщина.
Бабушка отметила, что из-за пандемии внучка стала приезжать к ней реже, хотя она очень любила бывать у неё, а в соседнем посёлке жила подруга, с которой общалась школьница.
Родственница добавила, что не знала некоего молодого человека Антона, о котором рассказали подруги девочки и упоминают некоторые СМИ. Женщине известно лишь то, что молодой человек старше Дианы, он уже окончил школу. При ней ребята не общались. Бабушка не верит и в записку по поводу самоубийства, которую оставила пропавшая.
— Она человек очень трезвый, очень умный, очень организованный. Для меня её поступок — это загадка, — заключила Людмила.
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Напомним, старшая дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной 12-летняя Диана Жулина сбежала после занятий в школе и больше не появлялась дома. Перед исчезновением девочка оставила однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство. Одноклассник стал невольным соучастником побега Дианы. По факту исчезновения школьницы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Позднее мама девочки обратилась к дочери через Лайф с призывом вернуться домой, пообещав, что не будет на неё ругаться.