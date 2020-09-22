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Белгородским школьникам раздали "коммунистическое" расписание с досадной ошибкой

Родители были в недоумении, когда увидели, что принесли домой их дети.

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Фото © Telegram / Белгород № 1

Фото © Telegram / Белгород № 1

В Белгородской области намерение местного отделения КПРФ провести пропаганду среди школьников и их родителей обернулось конфузом. Тиражом в 15 тысяч экземпляров там отпечатали форму для расписания уроков, но недоглядели. Об этом пишет Telegram-канал Белгород № 1.

Фото © Telegram / Белгород № 1

Фото © Telegram / Белгород № 1

В красочную продукцию с символикой КПРФ закралась серьёзная ошибка. Партийцы забыли пятый урок. Нумерация идёт с первого по четвёртый, затем перескакивает сразу на шестой и заканчивается восьмым.

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Ребёнок приходит в школу получать знания, но, чтобы попасть на урок, родителям нужно купить специальные карточки, брелоки или браслеты у компании-монополиста. Затем ребёнок идёт на переменке в столовую, но купить обед он может по карте только одного банка. И ещё у школьника должна быть определённая форма одежды, которую рекомендовано покупать у единственного производителя. Как зарабатываются миллионы на детях и кто эти миллионы получает?

В партии каналу пояснили, что действительно раздавали расписание в предвыборный период. И правда допустили ошибку, которую, увы, не заметили, даже когда одаривали детей красочными листовками.

Ранее громкая история со школьниками приключилась в Челябинской области. В Верхнеуральске решили построить школу за полмиллиарда рублей недалеко от скотомогильника.

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