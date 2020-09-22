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Главная сваха страны объяснила популярность россиянок у иностранцев

Телеведущая полагает, что не все женихи при выборе спутницы руководствуются зовом сердца.

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Роза Сябитова. Фото © Instagram / syabitova_roza

Столичные загсы стали регистрировать больше браков с иностранцами, причём число заграничных женихов превышает количество таких невест. Самая известная сваха страны Роза Сябитова связывает популярность российских девушек у иностранцев с рядом факторов.

Российские женщины подходят для любых женихов, иностранных в том числе, поэтому занимают первое место. У них генетически есть программа: у нас слово любовь — это синоним слова жалеть. И мы очень выживаемые, быстроприспосабливаемые и при этом, конечно, красивые, — объяснила она в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Телеведущая полагает, что на увеличение числа браков с иностранцами могла повлиять также пандемия коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в стране лучше, чем во многих других государствах, поэтому иностранцы попросту не хотят возвращаться домой. Как отмечает Сябитова, брак с гражданином РФ — один из простейших способов задержаться в России. По её словам, на шоу "Давай поженимся" также стало приходить больше иностранных женихов. Сваха отмечает, что они хотят остаться и "легализоваться в России путём женитьбы".

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По её мнению, отказ от штампа в паспорте лишь множит число матерей-одиночек.

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