Главная сваха страны объяснила популярность россиянок у иностранцев

— Российские женщины подходят для любых женихов, иностранных в том числе, поэтому занимают первое место. У них генетически есть программа: у нас слово любовь — это синоним слова жалеть. И мы очень выживаемые, быстроприспосабливаемые и при этом, конечно, красивые, — объяснила она в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".