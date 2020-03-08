Главная сваха страны призвала наказывать ремнём девушек за гражданские браки

Телеведущая Роза Сябитова предположила, что отцам молодых девушек, которые предпочитают официальному браку сожительство, следует их наказывать за это. Такое заявление телеведущая сделала в интервью радиостанции "Говорит Москва".

— Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять? И напомнить этим дочерям, что они тут не в вакууме живут и что существуют матери. И что надо всё-таки ставить своих дочерей на место, потому что, извините, рожают они не для себя, а именно для семьи. И потом это разгребать придётся всей семье. Если не понимают по-хорошему, значит, по-плохому, значит, ремень надо брать. Это на местах, как говорится, — заявила Роза Сябитова.

Телеведущая высказала мнение, что, если девушкам не хочется жить в гражданском браке, тогда в партнёры себе необходимо выбирать мужчин, работающих в "мужественных и самых правильных профессиях": пожарных, военных, врачей и других. Как уточнила Сябитова, по своему жизненному укладу они не приемлют никакого сожительства.

— Лучше мужиков нет просто-напросто. Эти люди точно не пойдут ни в какое сожительство а-ля гражданский брак. Будут вместе деньги зарабатывать и правильные ориентиры детям давать, — заметила Сябитова.

Как подчеркнула Роза Сябитова, сожительство может быть хорошим вариантом лишь для женщин в возрасте от 45 лет.

— Когда есть имущество своё, есть уже дети, наследники первой очереди, чтобы не вводить в недоразумение, а просто наслаждаться отношениями, вступают в такой тип отношений, — подытожила телеведущая.

Как сообщал Лайф, ранее скандальными заявлениями о гражданских браках отметился протоиерей Дмитрий Смирнов. Священнослужитель сравнил гражданских жён с проститутками. В Комитете Госдумы по делам семьи и женщин сочли эти слова оскорблением. Позднее протоиерей сообщил, что его слова исказили, однако полностью он от них отказываться не стал.

Напомним, ранее главная сваха страны заявила об опасности сайтов знакомств и рассказала, где искать вторую половинку.