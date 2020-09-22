Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов по новой конституции

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы ряд законопроектов в развитие поправок к Конституции РФ, одобренных на общероссийском голосовании. Об этом сообщил глава Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Главой государства внесены законопроекты "О Правительстве РФ" и об изменениях в федеральные конституционные законы "О Конституционном суде РФ", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", "О Федеральной службе безопасности", "О внешней разведке", "О безопасности" и "О Прокуратуре РФ".

— Эти законопроекты будут рассматриваться в Государственной думе в осеннюю сессию, — уточнил Крашенинников и добавил, что документы были подготовлены при участии сопредседателей рабочей группы по внесению изменений в основной закон.