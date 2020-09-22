Путин внёс в Госдуму законопроект о новых правилах формирования правительства

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о формировании правительства. Председатель комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что документом определяется статус кабмина, организационно-правовые основы его создания и деятельности.

– В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если ГД не будет долгое время утверждать членов кабинета министров, – приводит пресс-служба комитета слова Крашенинникова.

Согласно проекту, общее руководство правительством предлагается возложить на президента: он сможет освобождать от должности любого из членов кабмина, включая премьера, без роспуска правительства. В случае принятия документа президент будет назначать членов кабмина после их утверждения Госдумой. Отставка членов правительства также будет приниматься или отклоняться главой государства.

Также, согласно документу, президент должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. У палаты будет неделя на рассмотрение кандидатуры. Премьер-министр будет нести персональную ответственность перед главой государства за осуществление возложенных на кабмин полномочий.