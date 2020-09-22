ХК "Локомотив" не явился на игру с "Куньлунем". Команде засчитано техническое поражение

Ярославскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" засчитано техническое поражение за неявку на игру регулярного чемпионата с командой "Куньлунь Ред Стар", сообщает пресс-служба КХЛ.

— Все клубы лиги до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств.



КХЛ перенесла игру "Куньлунь Ред Стар" — "Локомотив" с 21 на 22 сентября для того, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента "Локомотиву" засчитано техническое поражение (-:+). О дальнейших матчах с участием ХК "Локомотив" лига сообщит дополнительно.



Также есть разночтения в результатах тестов на CoViD-19, самостоятельно проведённых ХК "Локомотив" и лабораторией КХЛ, — говорится в заявлении.