Путин указал на случаи дефицита гуманизма во время пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что были замечены случаи дефицита гуманизма на межгосударственном уровне во время пандемии коронавируса. ООН должна в таких ситуациях использовать свой авторитет, считает российский лидер.
— Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях, — сказал Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Путин в ООН напомнил о невмешательстве в дела государствГлава российского государства начал выступление в Генеральной ассамблее.
Российский лидер уточнил, что это общественные и молодёжные обмены, культурные связи, социальные и образовательные программы, кооперация в сфере спорта, науки, технологий, охраны окружающей среды и здоровья людей.
Также Путин заявил, что современный мир становится всё более многополярным и многомерным.