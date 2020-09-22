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Путин указал на случаи дефицита гуманизма во время пандемии коронавируса

ООН стоит использовать свой авторитет для укрепления гуманитарной составляющей, считает российский лидер.

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Фото © Климентьев Михаил / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что были замечены случаи дефицита гуманизма на межгосударственном уровне во время пандемии коронавируса. ООН должна в таких ситуациях использовать свой авторитет, считает российский лидер.

Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях, — сказал Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Путин в ООН напомнил о невмешательстве в дела государств

Глава российского государства начал выступление в Генеральной ассамблее.

Российский лидер уточнил, что это общественные и молодёжные обмены, культурные связи, социальные и образовательные программы, кооперация в сфере спорта, науки, технологий, охраны окружающей среды и здоровья людей.

Также Путин заявил, что современный мир становится всё более многополярным и многомерным.

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