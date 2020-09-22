Путин указал на случаи дефицита гуманизма во время пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что были замечены случаи дефицита гуманизма на межгосударственном уровне во время пандемии коронавируса. ООН должна в таких ситуациях использовать свой авторитет, считает российский лидер.

— Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях, — сказал Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.