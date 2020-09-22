Греф выступил против повышения налогов в России. В Кремле на это ответили

Глава Сбербанка Герман Греф назвал низкие налоговые ставки преимуществом России перед конкурентами. В интервью каналу "Россия 24" он рассказал о возможных негативных последствиях повышения налогов. Одно из них — замедление роста экономики.

— Я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем, — объяснил он.

Глава Сбербанка предложил для стимуляции экономического роста одни налоги отменить, а по некоторым снизить ставки и упростить их общее администрирование. Греф считает, что повышение налогов является последней мерой, на которую стоит идти властям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Подъёму" заявил, что мнение руководителя государственного банка будет учитываться при принятии подобных решений, как и точки зрения других экспертов в данном вопросе. Впрочем, представитель Кремля признал, что мнение Грефа "не обязательно является определяющим".