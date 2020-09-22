Путин призвал США и их союзников к взаимному сдерживанию в развёртывании ракетных систем

Россия надеется, что Соединённые Штаты пойдут на взаимное сдерживание в развёртывании своих ракетных систем. Об этом во время своего выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил президент России Владимир Путин.

— Рассчитываем на взаимную сдержанность в развёртывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года, хочу это подчеркнуть, уже с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединённые Штаты Америки, — сказал Путин.

Как отметил российский президент, до сих пор не последовало никакой реакции ни от американских партнёров, ни от их союзников на предложения России. Хотя сам факт встречного шага мог бы стать хорошей основой для проработки договора, влияющего на стратегическую стабильность в мире.

— Полагаю, что подобные встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьёзного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Его целью стал бы выход на комплексные договорённости, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям, — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин добавил, что примером такой договорённости мог бы стать документ, который юридически обязывал бы участников соглашения — космические державы — отказаться от размещения оружия в космосе, а также запрещал бы применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.