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Жительница Урала умерла на пороге поликлиники

Медики рассказали, что обнаружили тело утром — ещё до открытия учреждения.

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Фото © Красильников Станислав / ТАСС

Последним оказался поход в поликлинику для жительницы города Чайковского Пермского края. Её бездыханное тело нашли на ступенях медучреждения, сообщает URA.ru.

Она лежала на крыльце, прикрытая простынёй. Самое интересное, рядом в этот момент никого не было. Ужас, — цитирует издание одну из жительниц Чайковского, которая стала невольной очевидицей произошедшего.

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Ребёнок выжил, но у него также диагностировали CoViD-19.

Отмечается, в медучреждении заявили, что погибшую обнаружили рано утром — ещё до открытия поликлиники. Сейчас там устанавливают детали произошедшего.

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