Жительница Урала умерла на пороге поликлиники

Последним оказался поход в поликлинику для жительницы города Чайковского Пермского края. Её бездыханное тело нашли на ступенях медучреждения, сообщает URA.ru.
— Она лежала на крыльце, прикрытая простынёй. Самое интересное, рядом в этот момент никого не было. Ужас, — цитирует издание одну из жительниц Чайковского, которая стала невольной очевидицей произошедшего.
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Отмечается, в медучреждении заявили, что погибшую обнаружили рано утром — ещё до открытия поликлиники. Сейчас там устанавливают детали произошедшего.
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