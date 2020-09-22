Жительница Урала умерла на пороге поликлиники

Последним оказался поход в поликлинику для жительницы города Чайковского Пермского края. Её бездыханное тело нашли на ступенях медучреждения, сообщает URA.ru.

— Она лежала на крыльце, прикрытая простынёй. Самое интересное, рядом в этот момент никого не было. Ужас, — цитирует издание одну из жительниц Чайковского, которая стала невольной очевидицей произошедшего.

Отмечается, в медучреждении заявили, что погибшую обнаружили рано утром — ещё до открытия поликлиники. Сейчас там устанавливают детали произошедшего.