"Яндекс" договорился о покупке банка "Тинькофф"

TCS Group, которая является головной структурой "Тинькофф банка", заявила на Лондонской бирже о том, что её покупает "Яндекс".
Сумма сделки составит 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию банка. В самом "Яндексе" это подтвердили и добавили, что компания ведёт переговоры с TCS Group о возможной покупке 100% банка "Тинькофф".
Опубликован рейтинг самых популярных банков. "Тинькофф" оказался на первом местеИсследовательский холдинг "Ромир" выяснил, какие банки клиенты чаще всего рекомендуют друзьям и знакомым. Абсолютным лидером оказался "Тинькофф".
Отмечается, что окончательные условия сделки будут зависеть от результатов комплексной проверки и согласования документации. Добавим, что в пике роста сегодняшним вечером стоимость акций "Яндекса" прибавляла 4,4%, достигая 4728,8 рубля за бумагу.
Ранее "Яндекс" создал новую компанию для разработки беспилотных автомобилей и инвестировал в неё 150 миллионов долларов. Российский интернет-гигант объявил об этом в рамках сообщения о реструктуризации своего транспортного бизнеса.
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