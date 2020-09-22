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"Яндекс" договорился о покупке банка "Тинькофф"

Сумма сделки может составить более пяти миллиардов долларов.

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Фото © Новодережкин Антон / ТАСС

TCS Group, которая является головной структурой "Тинькофф банка", заявила на Лондонской бирже о том, что её покупает "Яндекс".

Сумма сделки составит 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию банка. В самом "Яндексе" это подтвердили и добавили, что компания ведёт переговоры с TCS Group о возможной покупке 100% банка "Тинькофф".

Опубликован рейтинг самых популярных банков. "Тинькофф" оказался на первом месте

Исследовательский холдинг "Ромир" выяснил, какие банки клиенты чаще всего рекомендуют друзьям и знакомым. Абсолютным лидером оказался "Тинькофф".

Отмечается, что окончательные условия сделки будут зависеть от результатов комплексной проверки и согласования документации. Добавим, что в пике роста сегодняшним вечером стоимость акций "Яндекса" прибавляла 4,4%, достигая 4728,8 рубля за бумагу.

Ранее "Яндекс" создал новую компанию для разработки беспилотных автомобилей и инвестировал в неё 150 миллионов долларов. Российский интернет-гигант объявил об этом в рамках сообщения о реструктуризации своего транспортного бизнеса.

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