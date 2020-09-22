"Яндекс" договорился о покупке банка "Тинькофф"

TCS Group, которая является головной структурой "Тинькофф банка", заявила на Лондонской бирже о том, что её покупает "Яндекс".

Сумма сделки составит 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию банка. В самом "Яндексе" это подтвердили и добавили, что компания ведёт переговоры с TCS Group о возможной покупке 100% банка "Тинькофф".

Отмечается, что окончательные условия сделки будут зависеть от результатов комплексной проверки и согласования документации. Добавим, что в пике роста сегодняшним вечером стоимость акций "Яндекса" прибавляла 4,4%, достигая 4728,8 рубля за бумагу.