Большая перезагрузка. В Российском движении школьников прокомментировали итоги встречи Путина с главой Росмолодёжи

Одним из важнейших итогов встречи президента РФ Владимира Путина с главой Росмолодёжи Александром Бугаевым является решение делать упор на вовлечение школьников в волонтёрство, создавать условия для их самореализации. Об этом заявила исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещёва.

— Я в первую очередь хотела бы отметить то, что сказал президент, то, что будет упор на наш опыт. Мы сейчас делаем большую перезагрузку нашего движения и нашего взаимодействия с Росмолодёжью, потому что действительно нужно расширять нашу аудиторию и создавать повестку для школьников, которые в меньшей степени вовлечены в проекты Росмолодёжи, — объяснила эксперт.

Плещёва выразила особую радость в связи с тем, что президент поддержал идею углубить работу со школьниками. Она считает необходимым сделать упор на вовлечение ребят в волонтёрство и создать условия для их самореализации, чтобы они хотели жить в России, развиваться и делать её лучше. Исполнительный директор РДШ уверена, что это станет стимулом для подрастающего поколения — инвестировать свои интеллектуальные способности и силы в обустройство страны.