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Большая перезагрузка. В Российском движении школьников прокомментировали итоги встречи Путина с главой Росмолодёжи

Правильная молодёжная политика способна сподвигнуть подрастающее поколение вкладывать свои силы в развитие Родины, уверена Ирина Плещёва.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Одним из важнейших итогов встречи президента РФ Владимира Путина с главой Росмолодёжи Александром Бугаевым является решение делать упор на вовлечение школьников в волонтёрство, создавать условия для их самореализации. Об этом заявила исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещёва.

Я в первую очередь хотела бы отметить то, что сказал президент, то, что будет упор на наш опыт. Мы сейчас делаем большую перезагрузку нашего движения и нашего взаимодействия с Росмолодёжью, потому что действительно нужно расширять нашу аудиторию и создавать повестку для школьников, которые в меньшей степени вовлечены в проекты Росмолодёжи, — объяснила эксперт.

Плещёва выразила особую радость в связи с тем, что президент поддержал идею углубить работу со школьниками. Она считает необходимым сделать упор на вовлечение ребят в волонтёрство и создать условия для их самореализации, чтобы они хотели жить в России, развиваться и делать её лучше. Исполнительный директор РДШ уверена, что это станет стимулом для подрастающего поколения — инвестировать свои интеллектуальные способности и силы в обустройство страны.

Путин отметил эффективную работу молодёжного волонтёрского движения в России

Развитие добровольчества стало одним из главных проектов Росмолодёжи, отметил руководитель ведомства.

Ранее Путин поддержал идею учредить международную волонтёрскую премию "Мы вместе" за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса.

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