"Не только в реке плескалась". Штурм показала старое фото с Тарзаном

Не утихает скандал вокруг стриптизёра Сергея Глушко, известного как Тарзан. Поводом стала его измена жене Наташе Королёвой. Российская певица Наталья Штурм нашла у себя архивное фото 1998 года с ним и дочерью Еленой, которой на тот момент было девять лет.

— Случайно выпрыгнуло фото мне в руки, и, если бы не маленькая Леночка, я бы себя не узнала. Провалы в памяти... Я правда забыла, что не только в реке плескалась с Тарзаном. Вот же курьёз, — прокомментировала она снимок в "Инстаграме".