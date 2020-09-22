"Не только в реке плескалась". Штурм показала старое фото с Тарзаном

Не утихает скандал вокруг стриптизёра Сергея Глушко, известного как Тарзан. Поводом стала его измена жене Наташе Королёвой. Российская певица Наталья Штурм нашла у себя архивное фото 1998 года с ним и дочерью Еленой, которой на тот момент было девять лет.
— Случайно выпрыгнуло фото мне в руки, и, если бы не маленькая Леночка, я бы себя не узнала. Провалы в памяти... Я правда забыла, что не только в реке плескалась с Тарзаном. Вот же курьёз, — прокомментировала она снимок в "Инстаграме".
Любовница Тарзана сделала тест на беременность и доказала их роман интимным видеоПосле разгоревшегося скандала с участием тайной возлюбленной Сергея Глушко, которую Наташа Королёва обвинила в краже драгоценностей, девушка решила обнародовать пикантные моменты личной жизни.
Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, вошла любовница Тарзана, которая якобы от него беременна.