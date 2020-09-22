В России снимут первый художественный фильм в космосе

В России планируются съёмки первого в истории художественного фильма в космосе. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Главный герой картины полетит на МКС на корабле "Союз МС" уже осенью 2021 года. Исполнителя ключевой роли и его дублёра, которые отправятся на орбиту, выберут по результатам открытого конкурса.

Как отметили в "Роскосмосе", лента носит рабочее название "Вызов". Она задумана для популяризации российской космической отрасли и "героизации профессии космонавта".

Режиссёром картины выступит автор фильмов "Текст" и "Холоп" Клим Шипенко. Технические детали, сценарий и актёрский состав находятся в процессе обсуждения. В проекте, помимо "Роскосмоса", принимают участие Первый канал и студия Yellow, Black and White.