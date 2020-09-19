Опасности секонд-хенда. Какие болезни передаются через б/у одежду и что там лучше не покупать

Чем можно заразиться в секонд-хенде

По словам санитарного врача, директора по качеству ООО "Санитарный сервис" Николая Дубинина, принцип заражения един. Всегда есть вероятность подхватить такие инфекции, как грипп, гепатит, энтеровирус. Теперь к ним присоединился и CoViD-19. Все эти болезни можно подхватить в том числе и в секонд-хенде.

— Но это лишь теория. Потенциально заразиться можно, однако вирус на вещах живёт не более трёх суток. Это значит, что на практике привезти его от первого хозяина одежды сложно. Выше шанс заразиться при примерке одежды сначала инфицированным лицом, а потом здоровым, — считает Николай Дубинин. — Но для этого должен быть большой поток людей и тесный контакт. Поэтому в переполненных магазинах вероятность заразиться выше, чем в пустых.

Специалист отмечает, что, как правило, секонд-хенды и другие магазины перед размещением в торговом зале одежду не дезинфицируют, а только обрабатывают отпаривателями. Так нет гарантии, что вирусы погибнут, но создаётся ложное впечатление безопасности.

Врачи считают, что в секонд-хендах вероятней проблема с передачей насекомых. Через б/у одежду чаще всего передаются вши и чесотка (т.е. чесоточный зудень). Эти насекомые могут укрываться в складках одежды.

Какую одежду опасно покупать в секонд-хенде

Чем более объёмная вещь с большим количеством в ней складок, тем выше риск подцепить вшей и чесотку. По словам Николая Дубинина, большую опасность заражения вирусами представляют вещи, которые нужно надевать через голову. Водолазки с большим воротником особенно опасны, считает эксперт. Дело в том, что при их примерке дольше длится контакт с органами дыхания покупателя.

Кандидат медицинских наук Инна Тулина отмечает, что возможный сценарий заражения в магазине ковидом может выглядеть примерно так. Сначала в магазин приходит явно больной человек, который кашляет и чихает, примеряет что-то, но не покупает эту вещь. Затем в короткий промежуток времени приходит здоровый человек, трогает эту вещь руками, надевает через голову, и ещё живой вирус попадает через грязные руки на слизистые оболочки — носа, рта и глаз.

— Вирус дольше остаётся в активном состоянии на гладких ровных поверхностях. Из-за этого кожаная одежда, лаковая одежда и обувь могут быть более опасны, — перечисляет Инна Тулина. — С точки зрения возможности заражения паразитами или грибками натуральные ткани из секонд-хенда опаснее, чем синтетические. Особенно это касается шерсти.

Инструкция по безопасности

— Инсектицидами одежду в магазинах никто не обрабатывает, поэтому есть простые советы: примерять одежду максимально аккуратно. После покупки стирать изделия в горячей воде, — рекомендует санитарный врач Николай Дубинин.

Кандидат медицинских наук Инна Тулина напоминает, что в качестве меры предосторожности в магазине важно находиться только в маске и носить перчатки. Нельзя трогать лицо, рот, нос, глаза. Если что-то примеряете — внимательно следите, чтобы одежда не контактировала со слизистыми, говорит врач.

— Снимая перчатки, нужно следить, чтобы руки не контактировали с наружной поверхностью перчаток. То есть берём за край манжеты и стягиваем перчатку с ладони, выворачивая её, — объясняет Инна Тулина. — После этого обязательно обработать руки антисептиком. А придя домой после примерки в магазине, обязательно принять душ с мылом, помыть волосы.

Также важно тщательно выбирать магазин, в котором вы будете делать покупки. Если вы видите у входа гору наваленных вещей, то это уже говорит об уровне отношения к безопасности клиентов. В совсем дешёвом сегменте риск подцепить заразу выше. Другое дело — сетевые магазины, которые заботятся о своей репутации. Если вы чувствуете в секонд-хенде специфический запах средства, которым обрабатывают одежду, то это говорит о том, что за обработкой вещей здесь следят. Особый запах — признак чистоты и безопасности посетителей, уточняет руководитель FMCG-практики коммуникационного агентства PR Partner Мария Погораева. По её словам, существует ряд вариантов первичной обработки б/у одежды, цикл которой может длиться до 20 часов. Сюда входят формальдегид, пар с высокой температурой до 50 градусов для деликатных изделий из синтетики, кожи и меха и до 100 градусов — для всего остального; формалин, нашатырный спирт и метилбромид.

Меньше рисков при покупке новой одежды. Её, кстати, тоже можно найти в таких магазинах. В секонд-хенды иногда поступают новые вещи местных брендов, которые не удалось продать в бутиках. Дополнительную обработку проходит и одежда, приходящая из-за границы. Так что предварительно можно уточнить у продавца, откуда именно в магазин пришла та или иная вещь.