Гормон шопинга. Почему мы покупаем то, что нам на самом деле не нужно

Одежда есть, продуктов в холодильнике достаточно, все гаджеты и бытовая техника исправно работают. Но вы почему-то снова идёте в торговый центр или заходите в онлайн-магазин. И снова деньги улетают на внеочередные покупки. Совесть мучает – можно было обойтись без всех этих трат. Но спешим вас успокоить: это не ваша вина. Это уловки маркетологов, которые заигрывают с нашими гормонами.

Здесь и сейчас

Хочется накопить на новый автомобиль. Но это же долго. А уж про квартиру и говорить нечего — придётся ждать несколько лет. И нам кажется, что три-пять тысяч рублей в этих накоплениях большой роли не сыграют, поэтому их можно потратить на модную футболку или очередную доставку еды из любимого фастфуда.

В том, что мы так себя ведём, виноват гормон дофамин. Он отвечает не за ощущение счастья, а за его предвкушение . Когда мы очень чего-то хотим и ждём, вырабатывается дофамин. Помните свои ощущения в ожидании подарка на день рождения? Вот тогда дофамина было через край. Сейчас нам это предвкушение приходится создавать самостоятельно. И нашему мозгу, "заряженному" дофамином, проще получить "подарок" в виде новой футболки, которая будет куплена уже сегодня, чем ждать новой машины или квартиры через несколько лет.

Мы становимся заложниками дофаминовых петель. Нам постоянно хочется получать одобрение и вознаграждение, находиться в ощущении подарка. Учёные доказали , что дофамин делает нас зависимыми от соцсетей: мы всё время ждём лайков, комментариев, сообщений, которые принесут нам удовольствие.

Дофаминовыми петлями пользуются и маркетологи, которые обещают нам красивую жизнь, вкусную еду, классный отдых, приятные ароматы и роскошную фигуру. Для того чтобы достигнуть счастья, нужно совсем немного — просто купить их товар. И мы покупаем. А потом находимся в ожидании: как же наша покупка будет действовать на нас? Покупаем удовольствие ради удовольствия.

— Несколько лет назад маркетологам нужны были только красивые лица и аппетитные товары, чтобы получить выгоду. Сегодня система несколько изменилась. Запрос потребителя сместился в сторону искренности и натуральности. Поэтому в рекламе стало так много простых девушек, а не топ-моделей. И вместо яркой упаковки мы теперь продаём экологичность и здоровье. То есть клиенты делают свой выбор опять же в надежде стать лучше, но не просто богаче или эффектнее, а здоровее, ухоженнее, натуральнее, — объясняет маркетолог Оксана Гаврилова.

Быть большинством

— С одной стороны, мы все хотим пользоваться самыми современными гаджетами, носить трендовые вещи и есть свежую еду. Поэтому в рекламе нас привлекают слова "новый", "новинка". Вещь нам может быть и не очень нужна, но обладать чем-то новым всё-таки хочется, так мы тратим деньги на очередную бесполезную покупку, — отмечает психолог Юлия Гальцева.

Кроме того, желание обладать чем-то современным связано с желанием быть частью большинства. Если в детском саду у всех ребят есть какие-то новые игрушки, а у ребёнка именно её нет, но есть много других, он всё равно будет выпрашивать у родителей именно ту вещь, с которой играют его друзья. То же самое с гаджетами: у всех в офисе есть крутые смартфоны, поэтому вам вряд ли захочется ходить с устаревшей моделью или с кнопочным телефоном. Хотя, может, функций вашего устройства вам вполне достаточно. Но хочется-то быть ближе ко всем.

Предыдущая версия смартфона вас вполне устраивает, но на рынке уже появилась новая. Нужно срочно купить — так вы получите одобрение общества, повысится ваш статус. По крайней мере, такую модель нам показывают маркетологи, обманывая наш мозг и провоцируя на траты.

Как спасти свои деньги?

Лайф неоднократно рассказывал о способах экономить в магазине. Да, нужно составлять заранее список покупок, формировать бюджет на неделю, месяц и год, внимательно изучать ценники и не брать то, что мерчандайзеры ставят перед вашими глазами.

Но как обмануть свой мозг, который нуждается в дофамине? Во-первых, тренировать силу воли. Придумывать себе какие-то челленджи, за которые можно что-то купить. Не выполнили задание, которое сами себе назначили, — трата отменяется. Например, как рекомендует гештальт-психотерапевт Анна Таипова, если в течение месяца вы делали каждое утро зарядку, то в конце этого периода разрешите себе покупку новой книги или компьютерной игры. Если хотя бы одно утро вы пропустили, возобновляйте челлендж и снова дразните свой дофамин в ожидании подарка.