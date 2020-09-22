В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от CoViD-19 сотрудникам организации

В Организации Объединённых Наций поблагодарили президента России Владимира Путина за предложение бесплатной вакцины всем сотрудникам, оно будет изучено. Об этом сообщили в офисе спецпредставителя Генерального секретаря ООН.
— Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами, — цитирует сообщение РИА "Новости".
"Затронула миллионы людей". Путин назвал пандемию коронавируса принципиально новым вызовомПо его словам, карантин и закрытие границ стали реалиями сегодняшнего дня.
Напомним, Путин в видеообращении, которое было показано в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН, предложил бесплатную вакцинацию сотрудников ООН. Российский лидер рассказал, что такие просьбы в Москву уже поступают.
Партия первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи, поступила в гражданский оборот около двух недель назад. Сейчас в России проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев. Информацию о препарате можно узнать на официальном сайте.
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