Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от CoViD-19 сотрудникам организации

Ранее российский лидер отметил, что подобные запросы уже поступают.

53

Фото © Pixabay

В Организации Объединённых Наций поблагодарили президента России Владимира Путина за предложение бесплатной вакцины всем сотрудникам, оно будет изучено. Об этом сообщили в офисе спецпредставителя Генерального секретаря ООН.

Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами, — цитирует сообщение РИА "Новости".

"Затронула миллионы людей". Путин назвал пандемию коронавируса принципиально новым вызовом

По его словам, карантин и закрытие границ стали реалиями сегодняшнего дня.

Напомним, Путин в видеообращении, которое было показано в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН, предложил бесплатную вакцинацию сотрудников ООН. Российский лидер рассказал, что такие просьбы в Москву уже поступают.

Партия первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи, поступила в гражданский оборот около двух недель назад. Сейчас в России проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев. Информацию о препарате можно узнать на официальном сайте.

Выбор редакции