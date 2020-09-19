Экзотика и никаких собак. Каких домашних питомцев покупают россияне в пандемию

Ещё в детстве каждый мечтал завести питомца. Но мало кто задумывался о том, сколько стоит его содержание. Самоизоляция привела к тому, что многие, кто раньше не решался на покупку домашнего животного, всё же пошли на этот шаг.

По данным аналитики, проведённой сервисом "Авито", сейчас россияне стали больше отдавать предпочтение попугаям и грызунам. В сервисе отмечают, что популярность объявлений о покупке хомяков и крыс увеличилась на 77%. Стоимость грызуна — около 400 рублей, она никак не поменялась по сравнению с 2019 годом. Также присматриваться стали и к шиншиллам.

Чуть реже россияне стали интересоваться рыбками, декоративными кроликами и морскими свинками. Однако аналитики отмечают, что интерес к экзотическим животным не пропал. Так, помимо змей, популярными стали эублефары — пятнистые ящерки, которых также называют чешуйчатой кошкой, хамелеоны и еноты.

Аналитики "Авито" рассказывают, что стоимость домашних питомцев разнообразна. Например, покупка аквариума с несколькими рыбками обойдётся около 500 рублей, амфибии — 50 рублей. Грызуны стоят примерно 400 рублей, кролики — так же. Приобрести домашних птиц можно за 300 рублей. А вот за хорьков (3000 рублей) и рептилий (1000 рублей) придётся раскошелиться.

Особенности содержания питомцев

Специалисты ветклиники vet.city отмечают, что сейчас действительно в целом повысился спрос на питомцев, так как люди в период самоизоляции более остро чувствуют одиночество и потребность в общении и прогулках (особенно с собаками). Поэтому за время пандемии многие животные из приютов и благотворительных фондов нашли свой дом.

Врачи ветклиники говорят, что неприхотливых животных не существует. Конечно, сами грызуны стоят относительно недорого. Однако содержание и лечение будет стоить не меньше содержания и лечения собак и кошек.

Так, например, Валерия исполнила свою мечту и завела шиншиллу Иосифа. Уже после покупки девушка ощутила на себе первые траты. Клетка для зверька стоила около 8000 руб. И она не самая дорогая.

— Обязательно нужно закупить сено. У нас три вида корма, в том числе диетический — на случай, если он переест вкусняшек и ему станет плохо. У шиншилл очень нежный желудочно-кишечный тракт. Когда покупаешь всё это сразу, включая клетку, выходит около 20 000 руб., — рассказывает хозяйка Йоси. — Шиншиллы — тревожные звери, чтобы Йося не переживал, доктор приезжает к нам. Приход врача стоит от 5000 руб., если нужно сдать какие-то анализы, то примерно до 8000 руб.

Ветеринар Анна Макарова рассказывает, что содержать грызунов — удовольствие не из дешёвых. Особенно крыс. По словам специалиста, крысам нужна клетка определённого размера и определённый корм. Кроме того, у таких животных часто бывают респираторные патологии, а значит, надо быть готовыми к частым визитам к врачу.

Увидеть в квартире енота сейчас тоже не редкость. Такой питомец сложный в содержании, говорит специалист по экзотическим животным Олег Копчёнов. Животному необходим крупный и закрытый вольер в загородном доме. Квартиру такое животное быстро повредит. Поэтому многие сначала покупают енота, а потом пытаются пристроить к другим хозяевам.

Ася — хозяйка сибирского кота — рассказывает, что в месяц домашний хищник съедает корма примерно на 2500 руб. Ветеринарная помощь животному тоже необходима. Раз в год коту нужно ставить прививки — это стоит 5000 руб., анализ крови и мочи каждый год — по 1500 рублей.

— Непредвиденные обстоятельства влетели мне в копеечку, — говорит Ася. — Как-то раз кот выпрыгнул из окна 15-го этажа. Лечение покалеченного животного вышло на 11 000 руб., а за последствия драки с другими котами пришлось оставить 3000 рублей в ветклинике.