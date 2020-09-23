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Афтерпати на "Кинотавре" обернулись вспышкой CoViD-19 среди звёзд, сегодня появились новые заражённые

После людных и шумных вечеринок во время фестиваля такой поворот событий был вполне ожидаемым.

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Фото © Instagram / niginasay

Фестиваль "Кинотавр" в Сочи закончился, и гости разъехались по домам, но настоящее "веселье" только начинается. На церемониях и премьерах звёздам было сложно соблюдать дистанцию, а во время афтерпати в ресторанах о ней не приходилось и вспоминать. Результатом стало распространение коронавируса среди знаменитостей. В этот раз его обнаружили у режиссёров Резо Гигинеишвили и Нигины Сайфуллаевой.

Фото © Instagram / rezofilm и niginasay

Фото © Instagram / rezofilm и niginasay

Обе звезды почувствовали недомогание по приезде в Москву, поэтому и сдали тесты на CoViD-19. Результаты, к сожалению, оказались положительными. Гигинеишвили на всякий случай сделал ещё одну проверку, и в этот раз тест оказался отрицательным. Но, несмотря на это, у 38-летнего мужчины наблюдаются те же симптомы, что и у заболевшей Сайфуллаевой, пишет Super.

Фото © Instagram / niginasay

Фото © Instagram / niginasay

После возвращения домой многие гости и участники "Кинотавра" сдали тест на коронавирус, поэтому ряды заразившихся звёзд могут ещё пополниться. Первой ласточкой стал режиссёр Молочников, который привёз вирус на фестиваль. По его словам, перед вылетом он проверил здоровье и всё было в полном порядке, но стоило приехать в Москву, как тест на CoViD-19 показал положительный результат.

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