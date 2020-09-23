Афтерпати на "Кинотавре" обернулись вспышкой CoViD-19 среди звёзд, сегодня появились новые заражённые

Фестиваль "Кинотавр" в Сочи закончился, и гости разъехались по домам, но настоящее "веселье" только начинается. На церемониях и премьерах звёздам было сложно соблюдать дистанцию, а во время афтерпати в ресторанах о ней не приходилось и вспоминать. Результатом стало распространение коронавируса среди знаменитостей. В этот раз его обнаружили у режиссёров Резо Гигинеишвили и Нигины Сайфуллаевой.

Фото © Instagram / rezofilm и niginasay

Обе звезды почувствовали недомогание по приезде в Москву, поэтому и сдали тесты на CoViD-19. Результаты, к сожалению, оказались положительными. Гигинеишвили на всякий случай сделал ещё одну проверку, и в этот раз тест оказался отрицательным. Но, несмотря на это, у 38-летнего мужчины наблюдаются те же симптомы, что и у заболевшей Сайфуллаевой, пишет Super.

Фото © Instagram / niginasay