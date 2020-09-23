Учёные предупредили о приближающейся сильной магнитной буре

Землю ждёт сильнейшая в этом сентябре магнитная буря, которая придётся на конец месяца. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

По данным учёных, она продлится с 26 по 28 сентября, а её пик придётся на 27 сентября. Но и после этого расслабляться не стоит, небольшое геомагнитное возмущение на Земле ожидается также 11 октября.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, медики советуют хорошо высыпаться, не переедать, избегать вредной и жирной пищи. Спиртное в такие периоды также противопоказано. Вместо кофе лучше попить травяные чаи. Ну и, разумеется, всегда полезно немного погулять.