Учёные предупредили о приближающейся сильной магнитной буре

Землю ждёт сильнейшая в этом сентябре магнитная буря, которая придётся на конец месяца. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
По данным учёных, она продлится с 26 по 28 сентября, а её пик придётся на 27 сентября. Но и после этого расслабляться не стоит, небольшое геомагнитное возмущение на Земле ожидается также 11 октября.
Учёный рассказал, стоит ли бояться магнитных бурьЕдиного мнения о влиянии бурь на здоровье людей в научном сообществе нет.
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, медики советуют хорошо высыпаться, не переедать, избегать вредной и жирной пищи. Спиртное в такие периоды также противопоказано. Вместо кофе лучше попить травяные чаи. Ну и, разумеется, всегда полезно немного погулять.
Магнитную бурю на Земле фиксировали совсем недавно. Она была хоть и внезапной, но достаточно слабой.