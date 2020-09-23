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Регион
Опубликовано 23 сентября 2020, 16:14

Адвокат Пашаев решил баллотироваться в Госдуму

Название партии, от которой он собирается выдвигаться, юрист раскрывать отказался.

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова на процессе по делу о ДТП, собирается баллотироваться в депутаты Госдумы РФ. Такими планами юрист поделился с Лайфом.

 Это ещё только в 2021 году! — добавил он.

"Нулей много". Пашаев признался, что всё же получил гонорар от Ефремова
"Нулей много". Пашаев признался, что всё же получил гонорар от Ефремова

Напомним, после скандального дела Михаила Ефремова, по результатам которого артиста приговорили к восьми годам лишения свободы, на его адвоката Эльмана Пашаева обрушилась масса критики. После этого Ефремов нанял себе нового защитника, а Пашаева позже лишили адвокатского статуса.

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Фото © LIFE / Роман Вдовиченко

Ольга Годуненко
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