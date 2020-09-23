Адвокат Пашаев решил баллотироваться в Госдуму
Название партии, от которой он собирается выдвигаться, юрист раскрывать отказался.
Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова на процессе по делу о ДТП, собирается баллотироваться в депутаты Госдумы РФ. Такими планами юрист поделился с Лайфом.
— Это ещё только в 2021 году! — добавил он.
Напомним, после скандального дела Михаила Ефремова, по результатам которого артиста приговорили к восьми годам лишения свободы, на его адвоката Эльмана Пашаева обрушилась масса критики. После этого Ефремов нанял себе нового защитника, а Пашаева позже лишили адвокатского статуса.
Фото © LIFE / Роман Вдовиченко