Адвокат Пашаев решил баллотироваться в Госдуму

Название партии, от которой он собирается выдвигаться, юрист раскрывать отказался.

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова на процессе по делу о ДТП, собирается баллотироваться в депутаты Госдумы РФ. Такими планами юрист поделился с Лайфом.

— Это ещё только в 2021 году! — добавил он.