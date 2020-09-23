Названа возможная дата презентации iPhone 12

Смартфоны iPhone 12 могут быть представлены 13 октября. Об этом сообщает appleinsider.com.
"Что вообще происходит?" Почему iOS 14 — повод сменить iPhone на AndroidНа следующий день после презентации iPad и Apple Watch вышла долгожданная iOS 14. В ней появились функции, которые фанаты ждали аж целых 5 лет. Только вместе с ними появились и баги, а разработчики приложений массово обвиняют Apple в репрессиях и монополизме.
Ранее презентация смартфонов была отложена. На ивенте в сентябре были представлены iPad, iPad Air, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE.
Также была выпущена обновлённая версия операционной системы iOS 14. В ней появились виджеты, возможность кастомизации иконок и новые возможности для контроля безопасности личных данных.
Презентация Apple. iPhone 12 не покажут, зато вас точно заинтересуют Apple WatchiPhone 12, кажется, продемонстрируют миру в другой раз. А пока Apple сосредоточится на других устройствах. Вы точно не уделяете внимания умным часам? А зря. Скоро новые модели изменят мир.
Модели iPhone изменятся внешне. Боковые грани станут острыми, как в iPhone 5S, а не скруглёнными, как у актуального поколения смартфонов Apple. Из нововведений — будет добавлен датчик LiDAR для более точной работы дополненной реальности.