Названа возможная дата презентации iPhone 12

"Что вообще происходит?" Почему iOS 14 — повод сменить iPhone на Android На следующий день после презентации iPad и Apple Watch вышла долгожданная iOS 14. В ней появились функции, которые фанаты ждали аж целых 5 лет. Только вместе с ними появились и баги, а разработчики приложений массово обвиняют Apple в репрессиях и монополизме.