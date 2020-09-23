Путин анонсировал регистрацию второй российской вакцины от CoViD-19

Президент РФ Владимир Путин, выступая в Совете Федерации, заявил о скорой регистрации второй российской вакцины от коронавируса.
— Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса, — сказал глава государства сенаторам.
Глава центра имени Гамалеи спрогнозировал, когда с коронавирусом будет поконченоДля скорейшего завершения эпидемии есть одно условие.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что учёные не выявили никаких побочных эффектов у добровольцев, принимавших участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром "Вектор" и получившей название "ЭпиВакКорона".