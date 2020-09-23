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Путин анонсировал регистрацию второй российской вакцины от CoViD-19

Во время её испытаний побочных эффектов не выявлено.

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Фото © Метцель Михаил / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, выступая в Совете Федерации, заявил о скорой регистрации второй российской вакцины от коронавируса.

Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса, — сказал глава государства сенаторам.

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Для скорейшего завершения эпидемии есть одно условие.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что учёные не выявили никаких побочных эффектов у добровольцев, принимавших участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром "Вектор" и получившей название "ЭпиВакКорона".

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