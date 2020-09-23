Путин: Пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%

В 2021 году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с сенаторами.
В ПФР опровергли заявление о блокировке выплаты пенсии на "спящие" картыВ ведомстве уточнили, что начисление пенсий на карту не прекратится, если пенсионер не будет снимать с неё полученные деньги.
— В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% — это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году, — проинформировал российский лидер.
Таким образом, глава государства подтвердил прогнозы Министерства труда и соцзащиты об увеличении среднегодового размера пенсии по старости. Кроме того, Лайф сообщал, что социальные пенсии ждёт индексация на уровне 2,6%. Ведомство уже запланировало выделить средства в сумме 7,8 триллиона рублей на финансирование выплаты страховых пенсий в следующем году. Помимо этого, 632,7 миллиарда рублей направят на выплату компенсаций, пособий на погребение, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии.
Осталась неделя. Какие выплаты нужно успеть получить до 30 сентября30 сентября заканчивается срок приёма заявлений на целый ряд социальных выплат. Если не оформить документы до конца месяца, то получить пособия уже не удастся. К тому же меняется и порядок получения некоторых выплат. Какие проблемы могут возникнуть при оформлении документов и на что обращать внимание, чтобы не остаться без положенных денег?
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