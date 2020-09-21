Осталась неделя. Какие выплаты нужно успеть получить до 30 сентября

30 сентября заканчивается срок приёма заявлений на целый ряд социальных выплат. Если не оформить документы до конца месяца, то получить пособия уже не удастся. К тому же меняется и порядок получения некоторых выплат. Какие проблемы могут возникнуть при оформлении документов и на что обращать внимание, чтобы не остаться без положенных денег?

Какие пособия можно потерять после 1 октября

До 30 сентября принимаются заявления на выплаты, которые были введены из‑за пандемии коронавируса. В первую очередь это касается семей с детьми. Ещё не все родители оформили выплаты на ребёнка до трёх лет. С апреля по июнь они могли получить по пять тысяч рублей в месяц. К тому же была единовременная выплата семьям с детьми от трёх до 16 лет и единовременная выплата от рождения до 16 лет. Здесь сумма составляла 10 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, нужно было подавать соответствующее заявление.

Если родители ещё не успели этого сделать, то стоит поторопиться. Есть несколько вариантов. Можно отправить заявление через портал "Госуслуги", оставить его в отделении ПФР или МФЦ. В нём нужно указать реквизиты своего счёта. Важно, чтобы он был оформлен на кого-то из родителей. На счёт другого человека деньги не переведут. Помимо этого никаких документов не требуется.

Все положенные выплаты родители получат одним платежом. Стоит отметить, что деньги могут получить также опекуны, усыновители и попечители. Правда, тут есть свои нюансы. Они не могут подать заявление на эти выплаты онлайн. Нужно лично обратиться в отделение ПФР или МФЦ. Потребуются документы, которые удостоверяют личность и полномочия опекуна или попечителя.

— Если вы всё же не уложились в срок, но для этого была уважительная причина, то есть шанс получить выплаты и позже. Общие нормы закона не запрещают обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ с заявлением о восстановлении пропущенного срока. При этом обязательно нужно иметь доказательства того, что у вас была действительно уважительная причина. Иначе вас ждёт отказ, — рассказала генеральный директор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.

Кроме того, истекает срок банковских льгот для людей, пострадавших от пандемии коронавируса. После 30 сентября заёмщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кредитный договор, потеряют право обратиться за "кредитными каникулами".

Как избежать сложностей с получением пенсий, пособий и других социальных выплат

Также до 30 сентября для получения всех социальных выплат нужно будет оформить карту "Мир". Иначе можно на какое-то время остаться без денег.

— В оформлении документов проблем быть не должно. Необходимо подать заявление на выпуск карты "Мир" в любом удобном для вас отделении банка. Это можно сделать как лично в отделении, так и дистанционно — через приложение или сайт банка. Если вы получали выплаты на карты Visa или MasterCard и у вас изменился номер расчётного счёта, его необходимо сообщить туда, где вам начисляют пособие или пенсию (соцстрах, ПФР и т.д.), — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По словам юриста, если вы ещё не оформили карту "Мир", то это лучше сделать до 30 сентября. Людям, которые раньше получали выплаты на любую другую карту, просто ничего не переведут за октябрь и все последующие месяцы. До тех пор, пока не будет оформлена карта.

— Несомненно, все невыплаченные деньги вы в результате получите, но могут быть задержки, а может, придётся побегать по инстанциям, — пояснила Светлана Петрикова.

Впрочем, у карты "Мир" есть альтернатива. Существуют и другие способы получения пенсий и пособий. Например, переводом на расчётный счёт, который не привязан ни к какой карте, или почтовым переводом. Также можно получать выплаты наличными.