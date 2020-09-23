Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин назвал нравственно обоснованным повышение налога для богатых

363
Post cover

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин считает, что повышение ставки налога на доходы физических лиц в отношении богатых россиян нравственно обосновано. Об этом глава государства сказал, выступая в Совете Федерации.

Ещё одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным. Об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что, когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла. Поэтому всё мы сделали правильно, — сказал президент.

Налог на богачей: как будет работать прогрессивный НДФЛ

Он добавил, что теперь ситуация изменилась. И с 1 января граждане с ежегодными доходами выше пяти миллионов рублей будут уплачивать НДФЛ в размере 15%. Это дополнительно будет приносить в бюджет 60 миллиардов рублей.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф выступил против повышения налогов в России. В Кремле на это ответили.

Выбор редакции