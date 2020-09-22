Налог на богачей: как будет работать прогрессивный НДФЛ

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о введении прогрессивной ставки налогов: если вы за год заработали более 5 млн рублей, то подоходный налог повышается с 13 до 15 процентов. Такой налоговый порядок предлагается ввести с 1 января 2021 года. Кто и когда будет платить повышенный налог и почему это важно знать каждому россиянину, разбирался Лайф.

О том, что НДФЛ для обеспеченных людей надо повышать, сказал в своём обращении 23 июня 2020 года президент Путин. По его оценкам, прогнозируемые дополнительные поступления в бюджет составят порядка 60 млрд рублей в год, и эти деньги президент предложил направлять на лечение детей с редкими заболеваниями, для этого собранные средства должны быть специальным образом помечены — "окрашены" в бюджете.

Фото © ТАСС / Антон Вергун

Однако в тексте законопроекта, внесённого в Госдуму, об этом ничего не сказано, вероятно, в связи с тем, что нет чёткого понимания, как именно будут распределяться эти 60 млрд рублей, которые уже запланированы как дополнительные доходы. Дело в том, что в России большая часть собранных по НДФЛ средств поступает в бюджеты регионов: 85% в бюджет субъекта Федерации и в муниципальный бюджет 15%. И если не предусмотреть специального механизма, то получается, что и потратить доходы от повышенного НДФЛ можно будет только на детей тех областей, где эти налоги собирались. В этом случае в плюсе будут города, где больше людей, подпадающих под повышенный налог, а это противоречит ст. 19 Конституции РФ, гарантирующей равенство прав граждан в России. Значит, налоговикам придётся каким-то образом менять принцип сбора и распределения НДФЛ, но пока в законопроекте об этом ни слова.

Налог не только для богатых

Согласно тексту внесённого документа, НДФЛ по ставке 15 процентов будут взимать не со всей суммы доходов, а только с той её части, которая превышает 5 млн рублей, то есть в общем случае повышенную ставку заплатят те, чей "белый" доход будет в среднем более 416 тыс. рублей в месяц. Возможно, это справедливо, однако согласно ст. 224 Налогового кодекса (НК РФ) граждане России платят НДФЛ не только с зарплаты, но и, например, от продажи имущества или ценных бумаг, то есть 15% налога грозят не только топ-менеджеру крупной фирмы или высокопоставленному чиновнику, но и вполне обычному россиянину, который продаст однокомнатную квартиру на окраине Москвы.

Кстати, высокооплачиваемые чиновники не очень и пострадают даже в случае принятия закона о повышенном НДФЛ, так как, во-первых, в большинстве своём номинальные зарплаты у них ниже порогового значения (по данным Росстата, средняя зарплата обычного россиянина в этом году 47,5 тыс. рублей, а средняя зарплата федерального чиновника более 120 тыс. рублей) и помимо прямого дохода в виде зарплат чиновники имеют ряд льгот, которые им оплачивает государство (лечение в спецклиниках, служебный транспорт, госсубсидии на приобретение жилья и т.д.), а во-вторых, чиновники регулярно получают индексацию своих заработных плат, которая нивелирует инфляционные и прочие потери.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Касательно топ-менеджеров различных крупных компаний — тоже не всё так однозначно. Официальную зарплату, которая подпадает под критерий повышенного НДФЛ, сейчас платят в компаниях с господдержкой либо в монополиях, акционером которых является государство. Поэтому с повышением НДФЛ расходы этих компаний просто включат в административно-хозяйственные расходы, а россияне, скорее всего, увидят увеличение тарифов на услуги этих компаний и оплатят их, так как отказаться от пользования услугами монополий в России нереально.

Затронет ли налог ИП и самозанятых

Думский законопроект отдельно не выделяет применения ставки НДФЛ 15% в отношении доходов индивидуальных предпринимателей (ИП). А значит, скорее всего, новый порядок расчёта НДФЛ затронет ИП, которые применяют общую систему налогообложения (ОСНО) и по действующим правилам уплачивают с полученных доходов НДФЛ 13%. Если их доход будет более 5 млн рублей в год, то таким предпринимателям либо придётся отдавать в казну НДФЛ в повышенном размере, либо в целях экономии нужно будет принять решение о смене традиционной системы налогообложения на один из спецрежимов (упрощённая система налогообложения или патентная система). Для самозанятых, доход которых не превысит 2,4 млн рублей в год, продолжится действие ставок, обозначенных в законе № 422-ФЗ от 27.11.2018 (4% для тех, кто оказывает услуги физлицам, 6% — для обслуживающих юрлица), а если сумма дохода превысит установленные нормы, то неизбежно надо будет регистрироваться в качестве ИП и платить налог, предусмотренный законодательством для индивидуальных предпринимателей.