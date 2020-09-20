Долги на мужа?! Как законно оставить кредиты на своего бывшего и избавиться от них

Увы, но по разным причинам ежегодно тысячи семей распадаются — и тогда при разводе нужно делить не только совместно нажитое имущество, но и долги, приобретённые в браке. Если один из супругов эти долги отрицает, другому остаётся только разделить финансовые обязательства через суд. В том, кто должен платить по семейному кредиту после развода, разбирался Лайф.

По данным Центробанка, на 1 июля 2020 года совокупный долг россиян перед кредитными организациями составлял более 19,9 триллиона рублей, при этом в посткоронавирусное время цены практически на всё медленно, но неизменно двигаются вверх. Очевидно, что своих денег у россиян не хватает, поэтому в каждой третьей семье в России есть кредит. У кого-то он небольшой — на ремонт или приобретение бытовой техники, а у кого-то — на жильё в ипотеку, а это уже весьма серьёзные суммы.

Если долги повесили на одного…

Фото © Shutterstock

По общему правилу, денежные средства, полученные в браке в кредит одним из супругов, как бы автоматически принадлежат обоим. Для закона оба супруга — это одна семья, нужды у них общие (ст. 34 Семейного кодекса РФ). Поэтому нередко суды не утруждают себя длительным изучением всех обстоятельств, а при разводе просто делят все накопленные долги на две части. Но такая логика не всегда соответствует жизненным реалиям, так как доход у разведённых супругов может быть разным. А для банка это не имеет никакого значения, ведь для банкиров важно только одно — чтобы кредит был погашен. Тут и возникают коллизии, когда один из супругов, погасив "свою" часть долга, получает от банка претензии и по оставшейся части. Он не желает платить по обязательствам теперь уже чужого для него человека, но банк грозит принудительным взысканием. И у банкиров на это есть все права.

Показательным является определение Верховного суда (ВС) № 18-КП8-201. На примере конкретного дела суд осветил главные особенности, на которые следует обратить внимание при выплате кредита, взятого в браке. Согласно определению ВС, имущество и долги, которые были приобретены супругами в браке, — общие. Даже если они разделены при разводе, это не значит, что должны быть изменены условия кредитного договора с банком. То есть заёмщиком остаётся тот, на кого изначально был оформлен кредит. Например, кредит был оформлен на мужа — значит, выплачивать должен он, одновременно он приобретает право требовать половину выплаченного со своей бывшей жены. И наоборот.

Если кредит носил личный характер

Фото © Shutterstock

Однако в некоторых случаях, даже если кредит оформлен в браке, это ещё не значит, что он общий и подлежит разделу. Это хорошо знают и судьи, но долго разбираться в семейных коллизиях они не хотят, поэтому, если в ходе слушаний установлено, что кредит оформлен в интересах семьи по инициативе обоих супругов либо кредит потрачен на семейные нужды, весь долг разделят поровну (п. 2 ст. 45 Семейного кодекса РФ), при этом, как показала практика, банки и суды это самое "поровну" понимают по-разному.

Но если в суде удалось доказать, что кредитная задолженность носила личный характер, тогда платить по обязательствам придётся тому, кто взял кредит.

Например, бывший муж, находясь в браке, взял кредит, деньги он потратил в длительной командировке — брал напрокат дорогой автомобиль. Бывшая супруга не знала о кредите (у банка не нашлось её письменного согласия или иных доказательств обратного) и не имела возможности воспользоваться полученными её мужем деньгами. Суд признал, что по обязательствам этого кредита бывшая супруга отвечать не должна. Аналогично рассматриваются дела, если супруги ещё не оформили развод, но уже совместно не проживают. Всё, что они купили и заработали в это время, — их личная собственность. Личными могут признать и долги, сделанные в это время (п. 4 ст. 38 Семейного кодекса РФ).

Как разделить кредиты при разводе

Если развод неизбежен, а существуют общие долги, то во избежание длительных судов имеет смысл попробовать разобраться со всеми долгами совместно.

Фото © Shutterstock

Во-первых, следует обратиться в банк, ведь полноценный раздел невыплаченной части долга (с оформлением соответствующих кредитных документов) возможен только с согласия банка (п. 2 ст. 391 ГК РФ). На практике согласие банка на перевод части долга проще всего получить при разделе ипотечного кредита. Например, если квартира остаётся у того супруга, который и хочет стать единоличным заёмщиком (а значит, и собственником). Если недвижимость ликвидная, а единоличный заёмщик в состоянии обслуживать кредит, то банк ничем не рискует, поэтому он может переоформить кредит.

Во-вторых, если кредит общий, то после развода его может платить кто-то один, а затем требовать половину от выплаченного со второго супруга, но срок давности для таких требований — три года, его считают отдельно по каждому платежу. Забудете подать требования в срок — и взыскать с неплатившего супруга его часть долга будет невозможно. В случае когда супруги — созаёмщики или поручители, даже если суд разделил долги, банк будет взыскивать с того, у кого есть деньги, и это законно.