Каждый совершал хотя бы один из 10 перечисленных поступков, не подозревая, что это карается законом

Пользователи портала Reddit поделились примерами самых необычных проступков, за которые законодательством некоторых стран предусмотрено наказание.

Заняться сексом с человеком, которого незадолго до этого угостили пивом, — казалось бы, что здесь такого? Но в Швеции подобные действия могут расценить как склонение к проституции

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В США не стоит помещать в почтовые ящики записки, подарки и другие предметы. Хотя сам ящик принадлежит хозяину дома, его внутреннее пространство юридически является собственностью почтовой службы

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В американском штате Нью-Йорк супружеская неверность карается по закону

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В калифорнийском городке Кармел запрещено без разрешения носить обувь на высоком каблуке в общественных местах

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В некоторых американских штатах запрещено, будучи незамужней женщиной, прыгать с парашютом по воскресеньям

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Если вы хотите сделать селфи или снять видео на Эйфелевой башне, учтите, что оно не должно принести вам доход, в противном случае вы нарушите закон

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В Мельбурне (Австралия) вам нельзя самому менять перегоревшую лампочку в автомобиле, если у вас нет лицензии электрика

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В Великобритании запрещено продавать алкоголь пьяному

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В Канаде считается уголовным преступлением разглядывать чужие счета на оплату коммунальных услуг, договоры кредитования и другие финансовые документы