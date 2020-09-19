Пользователи портала Reddit поделились примерами самых необычных проступков, за которые законодательством некоторых стран предусмотрено наказание.
Заняться сексом с человеком, которого незадолго до этого угостили пивом, — казалось бы, что здесь такого? Но в Швеции подобные действия могут расценить как склонение к проституции
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В США не стоит помещать в почтовые ящики записки, подарки и другие предметы. Хотя сам ящик принадлежит хозяину дома, его внутреннее пространство юридически является собственностью почтовой службы
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В американском штате Нью-Йорк супружеская неверность карается по закону
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В калифорнийском городке Кармел запрещено без разрешения носить обувь на высоком каблуке в общественных местах
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В некоторых американских штатах запрещено, будучи незамужней женщиной, прыгать с парашютом по воскресеньям
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Если вы хотите сделать селфи или снять видео на Эйфелевой башне, учтите, что оно не должно принести вам доход, в противном случае вы нарушите закон
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В Мельбурне (Австралия) вам нельзя самому менять перегоревшую лампочку в автомобиле, если у вас нет лицензии электрика
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В Великобритании запрещено продавать алкоголь пьяному
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В Канаде считается уголовным преступлением разглядывать чужие счета на оплату коммунальных услуг, договоры кредитования и другие финансовые документы
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WOW-news
Каждый совершал хотя бы один из 10 перечисленных поступков, не подозревая, что это карается законом
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