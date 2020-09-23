Путин заявил, что нужно помочь россиянам с низким доходом

Президент России Владимир Путин, выступая перед членами Совета Федерации, заявил о необходимости помочь россиянам с низким доходом преодолеть сложные обстоятельства и изменить свою жизнь.
— Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, вообще, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких, — сказал глава государства.
2,5 или 30 тыс. рублей. Каким будет гарантированный базовый доход в РоссииЭксперты спрогнозировали, когда и какой категории граждан может быть назначено денежное пособие.
Путин добавил, что ситуация с безработицей остаётся напряжённой. Поэтому есть необходимость помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечить свои семьи.
Глава государства также попросил предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе.
Также Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. Так, с 1 января 2021 года он увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей.