Путин: Материнский капитал будет индексироваться ежегодно

Так, с 1 января 2021 года он увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию в начале этого года президент РФ Владимир Путин объявил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года, а также о расширении её действия на первого ребёнка. Ранее стало известно, что размер выплаты может вырасти почти на 60 тысяч рублей к 2023 году. Это следует из проекта характеристик бюджета Пенсионного фонда России.