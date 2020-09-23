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Путин: Материнский капитал будет индексироваться ежегодно

Ранее глава государства инициировал продление программы до конца 2026 года.

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Президент РФ Владимир Путин, выступая перед сенаторами, заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

Так, с 1 января 2021 года он увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей.

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Согласно проведённому ОНФ исследованию, за эту инициативу высказалось большинство семей.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию в начале этого года президент РФ Владимир Путин объявил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года, а также о расширении её действия на первого ребёнка. Ранее стало известно, что размер выплаты может вырасти почти на 60 тысяч рублей к 2023 году. Это следует из проекта характеристик бюджета Пенсионного фонда России.

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