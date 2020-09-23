"Вы там совсем ку-ку?" Плющенко пригрозил штабу Тутберидзе жёстким ответом

— Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия?! — написал Плющенко в сториз "Инстаграма" .

Как сообщал Лайф, перед началом текущего сезона фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная перешли от Тутберидзе в академию Плющенко. Тогда на обвинения в том, что спортсменок переманили, Плющенко ответил: "Никто никого не переманивает". Позднее с аналогичной фразой командой Тутберидзе были размещены в соцсетях фотографии переписки Загитовой и Рудковской, где спортсменку якобы приглашают в академию к Плющенко. Яна Рудковская в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявила, что Загитова — не крепостная, и пригрозила тренерскому штабу Тутберидзе уголовной статьёй.