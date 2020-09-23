"Алина не крепостная". Рудковская отреагировала на публикацию переписки с "переманиванием" Загитовой

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикацию её переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она сообщает о готовности Евгения Плющенко к сотрудничеству. По словам Рудковской, появление скриншотов вызывает множество вопросов, например, как они попали в руки третьих лиц.

— Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся <…> Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном, — заявила Рудковская в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Но даже при этих обстоятельствах, как утверждает Рудковская, о "переманивании" не может быть речи. Фразы в сообщениях якобы были вырваны из общего контекста. А главное — Алина уже взрослая и состоявшаяся спортсменка, чтобы самостоятельно решать, где ей тренироваться.

— Я не вижу там слов "тренироваться" и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону. В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти <...> Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор — ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? — добавила продюсер.