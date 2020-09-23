"Алина не крепостная". Рудковская отреагировала на публикацию переписки с "переманиванием" Загитовой

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикацию её переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она сообщает о готовности Евгения Плющенко к сотрудничеству. По словам Рудковской, появление скриншотов вызывает множество вопросов, например, как они попали в руки третьих лиц.
— Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся <…> Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном, — заявила Рудковская в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
Но даже при этих обстоятельствах, как утверждает Рудковская, о "переманивании" не может быть речи. Фразы в сообщениях якобы были вырваны из общего контекста. А главное — Алина уже взрослая и состоявшаяся спортсменка, чтобы самостоятельно решать, где ей тренироваться.
"Ваши ожидания — ваши проблемы". Теперь Загитова кинула фанатов ещё и на деньгиОлимпийская чемпионка в последний момент снялась с контрольных прокатов сборной по фигурному катанию. А ведь билеты на них продавали с её помощью. Получается наглый обман, в том числе и на деньги.
— Я не вижу там слов "тренироваться" и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону. В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти <...> Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор — ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? — добавила продюсер.
Как сообщал Лайф, перед началом текущего сезона фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная перешли от Тутберидзе в академию Плющенко. Тогда на обвинения в том, что спортсменок переманили, Плющенко ответил: "Никто никого не переманивает". Позднее с аналогичной фразой командой Тутберидзе были размещены в соцсетях фотографии переписки Загитовой и Рудковской, где спортсменку якобы приглашают в академию к Плющенко.