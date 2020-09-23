Лайф публикует ориентировки на шестерых беглецов из дагестанской колонии

По всему Дагестану в настоящее время ведутся поиски шестерых заключённых, которым удалось через тоннель выбраться из исправительной колонии строгого режима в посёлке Шамхал. Пока по следам зеков идут полицейские с собаками, Лайф публикует их ориентировки и фото того самого подкопа.
- Магди Мириев — осуждён на 9 лет и 8 месяцев за торговлю наркотиками.
- Шамил Бойматов — 12 лет за торговлю наркотиками.
- Махмадрасул Машрабов — 8 лет за торговлю наркотиками.
- Нажмудин Ахмеднабиев — приговорён к 15 годам за убийство.
- Магомед Абдулкадиров — 12,5 года за торговлю наркотиками.
- Рашид Аминов (единственный без таблички) —14 лет за убийство.
В Дагестане шестеро заключённых сбежали из колонии через подкопВсе они осуждены на серьёзные сроки — от 8 до 15 лет.
Ранее в Забайкальском крае из колонии-поселения ИК-7 в посёлке Оловянная сбежали двое осуждённых.