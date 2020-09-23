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Лайф публикует ориентировки на шестерых беглецов из дагестанской колонии

Двое из злоумышленников считаются особо опасными — они отбывали в учреждении сроки за убийства.

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Фото © LIFE

По всему Дагестану в настоящее время ведутся поиски шестерых заключённых, которым удалось через тоннель выбраться из исправительной колонии строгого режима в посёлке Шамхал. Пока по следам зеков идут полицейские с собаками, Лайф публикует их ориентировки и фото того самого подкопа.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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  1. Магди Мириев — осуждён на 9 лет и 8 месяцев за торговлю наркотиками.
  2. Шамил Бойматов — 12 лет за торговлю наркотиками.
  3. Махмадрасул Машрабов — 8 лет за торговлю наркотиками.
  4. Нажмудин Ахмеднабиев — приговорён к 15 годам за убийство.
  5. Магомед Абдулкадиров — 12,5 года за торговлю наркотиками.
  6. Рашид Аминов (единственный без таблички) —14 лет за убийство.

В Дагестане шестеро заключённых сбежали из колонии через подкоп

Все они осуждены на серьёзные сроки — от 8 до 15 лет.

Ранее в Забайкальском крае из колонии-поселения ИК-7 в посёлке Оловянная сбежали двое осуждённых.

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