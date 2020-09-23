Лайф публикует ориентировки на шестерых беглецов из дагестанской колонии

По всему Дагестану в настоящее время ведутся поиски шестерых заключённых, которым удалось через тоннель выбраться из исправительной колонии строгого режима в посёлке Шамхал. Пока по следам зеков идут полицейские с собаками, Лайф публикует их ориентировки и фото того самого подкопа.