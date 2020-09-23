"Лучше промолчите". В "Роскачестве" объяснили, как общаться с троллями в Сети

Анонимность и мнимая безнаказанность в Сети провоцирует людей превращаться в троллей и проявлять агрессию по отношению к совсем незнакомым людям. Чтобы не стать жертвой таких нападок, а также ограничить себя в общении с троллями, многие сообщества и сервисы позволяют направить жалобу, сообщили эксперты "Роскачества".

Официальные сообщества в социальных сетях, как правило, модерируются на предмет неконструктивных дискуссий, поэтому в данном случае можно просто подождать и не реагировать на оскорбления. А вот в других группах необходимо пожаловаться на комментарий, указав причину данного обращения.

Если вас оскорбляют в личных сообщениях или мессенджере, вы всегда можете заблокировать отправителя или ограничить доступ к своей странице. Однако в данном случае нужно помнить, что отправитель может удались оскорбительные сообщения и подтвердить факт этого, если он потребуется, будет сложно.

— Если у вас чешутся руки ответить на агрессию в свой адрес, лучше промолчите и не "кормите" троллей, которые добиваются ваших эмоциональных комментариев, чтобы посмеяться: им просто не хватает эмоций в жизни, поэтому они хотят "вытянуть" их из вас, — отметил заместитель руководителя "Роскачества" Илья Лоевский.

Во многих сервисах, включая YouTube, с недавних пор появились специальные флажки для модераторов, касающиеся введения в заблуждение, вредоносных и абьюзивных комментариев. Стоит отметить, что для подтверждения того, что именно вы являетесь пострадавшим, может потребоваться фото с паспортом.

Если же информация о вас появилась на отдельном сайте, в этом случае можно обратиться к хостеру и объяснить наличие оскорбительного или нарушающего закон контента.

В современном мире не сложно вычислить того, кто вам угрожает, так как угроза всегда поступает с какого-то конкретного аккаунта, телефона или адреса. В этом случае необходимо обращаться к сотрудникам правоохранительных органов. Полицейским нужно рассказать все обстоятельства произошедшего, а для доказательств могут потребоваться нотариально заверенные скриншоты переписки.

Публикация в Сети ваших персональных данных, включая паспортных, номера телефона, адрес и другое, является прямым нарушением законодательства о персональных данных. Такую страницу по вашему требованию вправе закрыть Роскомнадзор.