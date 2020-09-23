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Роспотребнадзор: Маска снижает риск заражения инфекциями в 1,8 раза

В ведомстве напомнили, что маска должна плотно закрывать как рот, так и нос, не оставляя зазоров.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

При ношении медицинской маски риск заразиться различными респираторными инфекциями снижается в 1,8 раза, а при использовании перчаток — в 1,3 раза. Такие результаты показал мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и CoViD-19 в межэпидемический период, который провёл Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии ведомства.

Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза, — приводит ТАСС текст сообщения ведомства.

Также утверждается, что при наличии контакта с больными инфекциями маска снижала риск заражения в 1,8 раза, а перчатки — в 2,7 раза.

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Она также отметила, что стоит избегать поцелуев с партнёром.

В Роспотребнадзоре напомнили, что маски рекомендуется носить в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и при уходе за больными. Она должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

Ранее Лайф сообщал, что учёные сделали маску, которая способна определить симптомы CoViD-19.

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