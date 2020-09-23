Онкологи назвали болезнь, с помощью которой можно распознать рак поджелудочной

Рак поджелудочной железы можно легко спутать с заболеваниями межпозвонковых дисков из-за особенностей расположения этого органа. Однако боли в спине могут подсказать о наличии онкологии, объяснили специалисты Cancer Research UK.

— Боль может начаться в области живота (в непосредственной близости от поджелудочной железы) и распространиться на спину, — передаёт их слова Express.co.uk.

Отмечается, что боль будет усиливаться при горизонтальном положении и уменьшаться в сидячем. Кроме того, состояние при раке поджелудочной ухудшается после приёма пищи.

— Всё это связано с особенностями поражения определённых нервов, — уточнили онкологи.

Настороженность также должны вызывать длительные боли в спине, особенно если травмы и умеренные нагрузки при этом отсутствуют. А вот избавиться от боли или по крайней мере уменьшить дискомфорт в спине, если опухоли всё же нет, можно, подложив подушку между коленями во время сна на боку, заключили специалисты.