Онкологи назвали болезнь, с помощью которой можно распознать рак поджелудочной

Рак поджелудочной железы можно легко спутать с заболеваниями межпозвонковых дисков из-за особенностей расположения этого органа. Однако боли в спине могут подсказать о наличии онкологии, объяснили специалисты Cancer Research UK.
— Боль может начаться в области живота (в непосредственной близости от поджелудочной железы) и распространиться на спину, — передаёт их слова Express.co.uk.
Отмечается, что боль будет усиливаться при горизонтальном положении и уменьшаться в сидячем. Кроме того, состояние при раке поджелудочной ухудшается после приёма пищи.
Бицепсы против рака. Как тренировки разрушают опухоль и почему некоторых бодибилдеров это не спаслоУчёные предполагают, что физические упражнения могут помочь в лечении рака. Так ли это на самом деле?
— Всё это связано с особенностями поражения определённых нервов, — уточнили онкологи.
Настороженность также должны вызывать длительные боли в спине, особенно если травмы и умеренные нагрузки при этом отсутствуют. А вот избавиться от боли или по крайней мере уменьшить дискомфорт в спине, если опухоли всё же нет, можно, подложив подушку между коленями во время сна на боку, заключили специалисты.
Ранее хирург рассказал, при каких изменениях родинок следует немедленно обратиться к онкологу.