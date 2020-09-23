Суд заключил под стражу руководителей "секты Виссариона"

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца главу религиозного объединения "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, а также его соратников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина.
Тайная жизнь "Города солнца". Какие порядки процветали в секте гаишника под КрасноярскомВ Красноярском крае силовики задержали руководство религиозной общины "Город солнца", которую следователи считают сектой. Подозреваемыми стали сразу три человека. Их обвиняют в хищениях денег под видом оказания религиозных услуг, а также применении физического и психологического насилия.
Мера пресечения избрана до 22 ноября. Арестованным инкриминируется создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.
Редькин, ранее выступавший в группах "Ласковый май" и "Интеграл" в качестве барабанщика, свою вину не признал.
— За два года в общине Виссариона я не подвергался никаким следственным мероприятиям: ни как свидетель, ни как обвиняемый, — заявил он журналистам.
Гаишник назвал себя Христом. Религиовед объяснил, чем СКР заинтересовала "секта Виссариона"У правоохранительных органов уже, может, достаточно компромата на лидеров закрытой ячейки.
Напомним, Торопа, Ведерникова и Редькина задержали вчера утром в Красноярском крае. В Сети опубликовали видео работы силовиков, а СКР показал кадры задержания.