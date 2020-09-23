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Суд заключил под стражу руководителей "секты Виссариона"

Им инкриминируется создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.

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Сергей Тороп. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца главу религиозного объединения "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, а также его соратников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина.

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В Красноярском крае силовики задержали руководство религиозной общины "Город солнца", которую следователи считают сектой. Подозреваемыми стали сразу три человека. Их обвиняют в хищениях денег под видом оказания религиозных услуг, а также применении физического и психологического насилия.

Мера пресечения избрана до 22 ноября. Арестованным инкриминируется создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.

Редькин, ранее выступавший в группах "Ласковый май" и "Интеграл" в качестве барабанщика, свою вину не признал.

За два года в общине Виссариона я не подвергался никаким следственным мероприятиям: ни как свидетель, ни как обвиняемый, — заявил он журналистам.

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У правоохранительных органов уже, может, достаточно компромата на лидеров закрытой ячейки.

Напомним, Торопа, Ведерникова и Редькина задержали вчера утром в Красноярском крае. В Сети опубликовали видео работы силовиков, а СКР показал кадры задержания.

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