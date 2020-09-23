Суд заключил под стражу руководителей "секты Виссариона"

Тайная жизнь "Города солнца". Какие порядки процветали в секте гаишника под Красноярском В Красноярском крае силовики задержали руководство религиозной общины "Город солнца", которую следователи считают сектой. Подозреваемыми стали сразу три человека. Их обвиняют в хищениях денег под видом оказания религиозных услуг, а также применении физического и психологического насилия.