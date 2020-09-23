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Ассоциация страховщиков судов отказалась от сотрудничества с "Северным потоком - 2"

Кроме того, страховое покрытие не будет предоставлено для деятельности, касающейся "Турецкого потока".

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Фото © Twitter/ NSP2_Rossiya

Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила своих членов об возможных опасностях сотрудничества по "Северному потоку - 2" из-за угрозы санкций США. Об этом говорится в циркуляре, выпущенном организацией.

- Всем членам настоятельно рекомендуется оценить и снизить риски заключения контрактов по проектам строительства Nord Stream 2 или Turk Steam, а также проявить максимально возможную должную осмотрительность, чтобы избежать воздействия санкций или принудительных мер, - отмечается в документе.

"Антироссийская рефлексия". Посол РФ в ФРГ рассказал, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"

Дипломат выразил надежду на то, что Германия продолжит поддерживать газопровод.

В Ассоциации напомнили, что страховка "не должна предоставляться судам, участвующим в незаконной деятельности" или в любых других мероприятиях, которые "ставят организацию под угрозу нарушения санкций".

Ранее Госдеп США заявил о формировании коалиции против "Северного потока — 2".

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