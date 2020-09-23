Ассоциация страховщиков судов отказалась от сотрудничества с "Северным потоком - 2"

Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила своих членов об возможных опасностях сотрудничества по "Северному потоку - 2" из-за угрозы санкций США. Об этом говорится в циркуляре, выпущенном организацией.

- Всем членам настоятельно рекомендуется оценить и снизить риски заключения контрактов по проектам строительства Nord Stream 2 или Turk Steam, а также проявить максимально возможную должную осмотрительность, чтобы избежать воздействия санкций или принудительных мер, - отмечается в документе.

В Ассоциации напомнили, что страховка "не должна предоставляться судам, участвующим в незаконной деятельности" или в любых других мероприятиях, которые "ставят организацию под угрозу нарушения санкций".