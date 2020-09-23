Молодую мать из Владимирской области осудили на шесть лет за порноснимки трёхлетней дочери

Жительницу Гороховецкого района Владимирской области осудили на шесть лет колонии общего режима за распространение порнографических снимков собственной дочери. Об этом сообщила пресс-служба Владимирского областного суда.

Отмечается, что дело вызвало большой резонанс. По версии следствия, мать сфотографировала трёхлетнюю девочку обнажённой, пока та спала, и отправила фото неустановленному лицу в социальной сети.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном, ей грозило от 8 до 15 лет тюрьмы, однако суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и назначил ей наказание ниже низшего предела.

Осуждённая была взята под стражу в зале суда. В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован. О дальнейшей судьбе ребёнка не сообщается.