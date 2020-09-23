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Молодую мать из Владимирской области осудили на шесть лет за порноснимки трёхлетней дочери

Женщина отправила их неустановленному лицу в социальной сети.

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Фото © Pixabay

Жительницу Гороховецкого района Владимирской области осудили на шесть лет колонии общего режима за распространение порнографических снимков собственной дочери. Об этом сообщила пресс-служба Владимирского областного суда.

Отмечается, что дело вызвало большой резонанс. По версии следствия, мать сфотографировала трёхлетнюю девочку обнажённой, пока та спала, и отправила фото неустановленному лицу в социальной сети.

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Непристойные видео транслировались во время урока истории.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном, ей грозило от 8 до 15 лет тюрьмы, однако суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и назначил ей наказание ниже низшего предела.

Осуждённая была взята под стражу в зале суда. В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован. О дальнейшей судьбе ребёнка не сообщается.

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