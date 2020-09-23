Три человека погибли и четыре пострадали в страшном ДТП с погрузчиком под Красноярском — видео

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Три человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и погрузчика в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.
По предварительной информации, около восьми часов вечера на спуске с Дрокинской горы в сторону Красноярска автомобиль Toyota Sprinter врезался в погрузчик. Погибли трое человек, находившихся в иномарке. Их личности устанавливаются.
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Очевидцы уточнили, что водитель легковой машины пытался обогнать другие автомобили по обочине. Обстоятельства инцидента выясняются.
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