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В Приангарье пенсионер МВД задержал сбежавшего из-под стражи преступника на собственной даче — видео

Подельнице беглеца удалось скрыться, её поиски продолжаются.

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В Иркутской области задержан один из преступников, сбежавших из-под стражи две недели назад, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Иркутской области из-под стражи сбежали двое осуждённых

За помощь в поимке преступников объявлено денежное вознаграждение.

В ходе поисков были детально обследованы многочисленные садовые товарищества, велось наблюдение за лесным массивом с воздуха. Поступило около 60 звонков о возможном местонахождении злоумышленников.

В итоге 31-летнего жителя Ангарска Сергея Устюгова обезвредил пенсионер МВД России, бывший участковый. Он вместе с сыном приехал на дачу, где обнаружил беглеца, вооружённого ножом и газовым баллончиком, и его 24-летнюю подельницу Татьяну Никитину. Мужчины удерживали фигуранта до прибытия полиции, а девушке удалось скрыться.

В настоящее время продолжаются мероприятия по её розыску, — отметила Волк.

Ранее в Вологодской области задержали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочери.

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