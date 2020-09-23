Названа самая полезная для здоровья рыба

Рыба считается важной частью рациона, она богата полезными веществами и содержит омега-3. А вот какой рыбе отдавать предпочтение, морской или речной, рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

— Любая рыба полезна, главное — следить, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах подальше от крупных городов, в чистых озёрах и реках, — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Фомин добавил, что человеку сложно заменить продукт, к которому он привык, и очень многое в пищевых пристрастиях зависит от места проживания. Так, например, в Ростовской, Астраханской областях водится пресноводная рыба, которую население с удовольствием употребляет, а вот в Мурманске, Владивостоке, Хабаровске едят в основном морскую. В Центральной России можно найти и ту, и другую, но 90% потребителей предпочитают обитателей моря, и лишь 10% — речных.

По словам специалиста, самая полезная рыба — выловленная на севере в холодных водах, она содержит большое количество полезных жирных кислот омега-3. Это вещество помогает поддерживать тонус организма и выводить свободные радикалы. К таким рыбам относятся треска, минтай, пикша, камбала и селёдка.