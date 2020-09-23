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Названа самая полезная для здоровья рыба

Она содержит много жирной кислоты омега-3, позволяющей поддерживать организм в тонусе.

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Рыба считается важной частью рациона, она богата полезными веществами и содержит омега-3. А вот какой рыбе отдавать предпочтение, морской или речной, рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Любая рыба полезна, главное — следить, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах подальше от крупных городов, в чистых озёрах и реках, отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

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Многие сторонники здорового образа жизни и правильного питания уверены, что красная рыба полезнее белой. Но так ли это на самом деле?

Фомин добавил, что человеку сложно заменить продукт, к которому он привык, и очень многое в пищевых пристрастиях зависит от места проживания. Так, например, в Ростовской, Астраханской областях водится пресноводная рыба, которую население с удовольствием употребляет, а вот в Мурманске, Владивостоке, Хабаровске едят в основном морскую. В Центральной России можно найти и ту, и другую, но 90% потребителей предпочитают обитателей моря, и лишь 10% — речных.

По словам специалиста, самая полезная рыба — выловленная на севере в холодных водах, она содержит большое количество полезных жирных кислот омега-3. Это вещество помогает поддерживать тонус организма и выводить свободные радикалы. К таким рыбам относятся треска, минтай, пикша, камбала и селёдка.

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